München, den 28.09.2017 (pta024/28.09.2017/12:59) - Blue Cap AG, München, hat heute komplett eine 10%-ige Barkapitalerhöhung der Greiffenberger AG, die unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen wurde, gezeichnet. Greiffenberger AG hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 6.372.750,--, eingeteilt in 5.323.300 Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von gerundet Euro 1,1971 um Euro 637.273,80, eingeteilt in 532.329 Aktien auf Euro 7.010.023,80 gegen Bareinlage durch Ausgabe von 532.329 neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2017 zu erhöhen. Die neuen Aktien wurden börsenkursnah zum Ausgabebetrag von Euro 2,33 ausgegeben.



