Erwerb der Beteiligung der Highlight Event and Entertainment AG an der Highlight Communications AG kann vollzogen werden

EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Erwerb der Beteiligung der Highlight Event and Entertainment AG an der Highlight Communications AG kann vollzogen werden 28.09.2017 / 18:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. Juni 2017 hat die Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE") über den Beschluss des Verwaltungsrates informiert, die HLEE im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der Highlight Communications AG ("HLC"), einer an der Frankfurter Börse kotierten Schweizer Gesellschaft, mit 25% an der HLC zu beteiligen. Die Eintragung dieser Kapitalerhöhung beim zuständigen Handelsregister wurde jedoch bislang durch eine Registersperre blockiert.

Das Kantonsgericht Basel-Landschaft hat als Berufungsgericht mit einem heute eröffneten Entscheid die Registersperre gegen die Kapitalerhöhung der HLC aufgehoben und das Handelsregister angewiesen, die Eintragung umgehend vorzunehmen. Der Entscheid des Kantonsgerichts, der den die Registersperre bereits aufhebenden Entscheid der Vorinstanz vollumfänglich bestätigte, ist sofort vollstreckbar. Die Registersperre war von der Constantin Medien AG ("CMAG") beantragt worden. Die CMAG hat erklärt, kein weiteres Rechtsmittel gegen den Entscheid des Kantonsgerichts einzulegen.

Mit der Kapitalerhöhung der HLC und nach abgeschlossener Platzierung erwirbt die HLEE eine Beteiligung von 25% an der HLC zu einem Preis von rund EUR 81.9 Mio.

Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Investor Relations Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

614225 28.09.2017 CET/CEST

ISIN CH0003583256

AXC0275 2017-09-28/18:22