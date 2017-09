EANS-Adhoc: HTI High Tech Industries AG / Veröffentlichung des Berichtes zum ersten Halbjahr 2017

St. Marien bei Neuhofen - St. Marien, 29. September 2017 - Die im mid market der Wiener Börse (ISIN AT0000764626) notierte HTI High Tech Industries AG, Gruber & Kaja Straße 1, 4502 St. Marien, Österreich ("HTI") gibt bekannt, dass der Bericht zum ersten Halbjahr 2017 mit heutigem Datum veröffentlicht wurde.

Das erste Halbjahr 2017 war geprägt von einer Optimierung der Geschäftsprozesse und einer Neugestaltung der Finanzierungsstruktur. Im Rahmen der Ausrichtung auf ein im Vorjahresvergleich tieferes Umsatzniveau waren diese Anpassungen von wesentlichen Kostensenkungsmaßnahmen insbesondere im Bereich Aluminium-Druckguss begleitet. Die kostenseitigen Einsparungen werden ihre volle Ergebniswirkung allerdings erst im Verlauf der nächsten Monate zeigen. Die EBITDA-Marge reduzierte sich daher von 7,6% im ersten Halbjahr 2016 auf -3,2% im Berichtszeitraum.

Wie die HTI High Tech Industries AG bereits am 29.6.2017 bekannt gegeben hat, wurden die Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalstruktur wie zuvor angekündigt umgesetzt. Zur Sicherung einer soliden Eigenkapitalbasis wurde somit ein Betrag in Höhe von MEUR 40 in ein nachrangiges Darlehen ohne Rückzahlungsverpflichtung umgewandelt und die Eigenkapitalquote per 30.6.2017 auf 23,7% erhöht. Zusätzlich wurden die Konditionen für die verbleibenden FremdfinanzierungsÂlinien deutlich verbessert. Die mit diesen Finanzierungsschritten verbundenen BewertungsÂmaßnahmen führten zu einem einmaligen Nettoeffekt im Finanzergebnis iHv MEUR 11,3. Nach einem Verlust von MEUR -2,9 im Vorjahr weist die HTI Gruppe daher im ersten Halbjahr 2017 ein positives Ergebnis nach Steuern iHv MEUR 6,1 aus.

Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte: Die HTI gibt bekannt, dass der Bericht zum ersten Halbjahr 2017 veröffentlicht wurde und unter http://www.hti-ag.at/investor-relations/publikationen [http:// www.hti-ag.at/index.php?id=130]/ zum Download zur Verfügung stehen.

