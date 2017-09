Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta041/29.09.2017/18:40) - Auf Antrag der Verwaltung hat das Amtsgericht Stuttgart mit Datum vom 28.9.2017 die Herren Lutz Petrowsky, Gunnar Binder und Marco Gebhard zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Der Aufsichtsrat wird kurzfristig zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten und sich zunächst gemeinsam mit dem Vorstand der Aufarbeitung organisatorischer Anforderungen widmen. Die Gesellschaft wird nach Abschluss dieser Arbeiten unverzüglich zu einer Hauptversammlung einladen, deren Tagesordnung neben der Änderung der Firma und des Geschäftszwecks auch Vorschläge für Kapitalmaßnahmen beinhalten wird.



