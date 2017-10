Peach Property Group mit Vollplatzierung der Wandelhybridanleihe im Volumen von CHF 59 Mio.

Medienmitteilung

Peach Property Group mit Vollplatzierung der Wandelhybridanleihe im Volumen von CHF 59 Mio.

- Jüngst aufgestockte Wandelhybridanleihe bei hoher Nachfrage voll platziert

- Mittelzufluss zum weiteren Ausbau des Portfolios und zur Ablösung von Verbindlichkeiten vorgesehen

- Weitere Zukäufe in Vorbereitung

Zürich, 2. Oktober 2017 - Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, hat zum Ende der Vorwegzeichnungsfrist der Aktionäre (29. September 2017, 12.00 Uhr MEZ) ihre Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225/CH0381952255) im Volumen von CHF 59 Mio. bereits vollständig platziert. Sowohl bisherige Aktionäre als auch weitere Investoren zeigten ein sehr grosses Interesse an der Zeichnung, so dass die Peach Property Group während der Zeichnungsfrist das Zielvolumen der Wandelhybridanleihe von CHF 25 Mio. auf CHF 59 Mio. aufgestockt hatte.

Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist beantragt und die provisorische Zulassung für den 4. Oktober 2017 vorgesehen. Die Peach Property Group wird die Mittel aus der Wandelhybridanleihe mehrheitlich für den weiteren strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios verwenden. Daneben werden die Mittel zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt.

Die Wandelhybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, wobei eine Kündigung durch die Peach Property Group AG erstmalig zum 30. September 2022 möglich ist. Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinscoupon auf 3,00 Prozent pro Jahr, anschliessend liegt die jährliche Verzinsung beim 3-Monats-Libor zzgl. 9,25 Prozent. Zwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 30. Dezember 2020 kann die Wandelhybridanleihe zu einem Wandlungspreis von CHF 29,50 in Namensaktien der Peach Property Group AG (ISIN 11853036/CH0118530366) gewandelt werden.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Die Überzeichnung unserer Wandelhybridanleihe zeigt, dass unser Geschäftsmodell und die gewählte Finanzierungsform den Nerv der Investoren trifft. Mit dieser und dem im Juli abgeschlossenen Konsortialkredit werden uns zusätzliche Mittel im Umfang von bis zu ca. CHF 125 Mio. zufliessen. Damit sind wir in der Lage, den Portfolioausbau noch konsequenter voranzutreiben und schneller auf Opportunitäten im Markt zu reagieren. Wir sind bereits als äusserst verlässlicher Partner bei Transaktionen bekannt und bauen mit den zusätzlichen Mitteln auf diesen Grundwerten auf, um unser Portfolio strategiekonform rasch weiter auszubauen."

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

