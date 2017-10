Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 18 KR



Luzern (pta002/03.10.2017/06:00) - Swiss Estates AG hat den Halbjahresbericht 2017 fristgerecht veröffentlicht.



Der Nettoliegenschaftsertrag belief sich in der Berichtsperiode (vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2017) auf TCHF 3'028 (Vorjahr TCHF 2'792), das Betriebsergebnis auf TCHF 871 (Vorjahr TCHF 1'107), der Halbjahresgewinn vor Steuern auf TCHF 1'024 (Vorjahr TCHF 558) und der Halbjahresgewinn auf TCHF 671 (Vorjahr TCHF 488).



Der Liegenschaftsbestand zu Verkehrswerten steht per 30. Juni 2017 mit TCHF 161'298 zu Buche (Vorperiode TCHF 161'243). Die Net Asset Value beläuft sich neu auf CHF 13.16 (Vorperiode CHF 12.97) pro Titel mit Nennwert von CHF 9.80.



Im Berichtszeitraum wurden die ersten vier von insgesamt 22 geplanten Wohnungen im Rahmen des Umbauprojekts an der Egnacherstrasse 69 - 79 in 9320 Arbon fertiggestellt und bereits vermietet sowie der Umbau des Gebäudes Badenerstrasse 288 in 8004 Zürich (Erdgeschoss, Kinderkrippe) abgeschlossen, als Kinderkrippe durch die Behörden abgenommen und an den langfristigen Mieter übergeben.



Deutliche Zeichen konnten im Bereich der Vermietung gesetzt werden, indem der Nettoliegenschaftsertrag im ersten Halbjahr - bei unverändertem Liegenschaftsbestand und trotz sinkendem Referenzzinssatz - um TCHF 236 und somit um 8.45 Prozent auf insgesamt TCHF 3'028 gesteigert werden konnte. Hier lag im Berichtszeitraum ein deutlicher Schwerpunkt, welcher im zweiten Halbjahr nochmals akzentuiert wird.



Weiter wurden umfangreiche Verhandlungen betreffend der Akquisition eines grösseren Immobilienportfolios geführt, worüber bereits zu Ende des Berichtszeitraums eine Grundsatzvereinbarung abgeschlossen wurde.



Der Halbjahresbericht 2017 ist auf der Site www.swiss-estates.ch abrufbar und kann von der Gesellschaft kostenlos bezogen werden.



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Berne eXchange (www.berne-x.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP



Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland. Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen; diese sind auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) unter der WKN A0MJ3Y und dem Tickersymbol WAG handelbar.



