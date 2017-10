IKB Funding Trust I: IKB Funding Trust beabsichtigt mit IKB Funding Trust Merger I zu verschmelzen

IKB Funding Trust I: IKB Funding Trust beabsichtigt mit IKB Funding Trust Merger I zu verschmelzen 04.10.2017

Noncumulative Trust Preferred Securities / ISIN: DE0008592759

Wilmington, Delaware, USA / 4. Oktober 2017 - IKB Funding Trust I ("Trust") beabsichtigt, alle Vermögensgegenstände sowie alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen des IKB Funding Trust Merger I ("Merger Trust") im Zuge einer Verschmelzung des Merger Trusts mit und in den Trust, zu übernehmen. IKB Funding LLC I (Sponsor) und der Trust beabsichtigen, das Trust Agreement entsprechend abzuändern, um dem Trust den Abschluss der Verschmelzung zu ermöglichen. Demzufolge beabsichtigt der Trust, die Inhaber der Noncumulative Trust Preferred Securities (mit einem Liquidationsvorzugbetrag von insgesamt EUR 250.000.000), in der Folge reduziert auf einen Liquidationsvorzugbetrag von insgesamt EUR 75.068.000 (die "Wertpapiere"; die Inhaber der Wertpapiere die "Inhaber"), um ihre Zustimmung zu ersuchen.

Entsprechend der Bedingungen des beabsichtigten Verschmelzungsvertrags (der "Verschmelzungsvertrag") werden die Barmittel des Merger Trusts an die Inhaber ausgeschüttet, so dass jeder Inhaber für jede EUR 100 Liquidationsbetrag der Wertpapiere, die vor der Verschmelzung gehalten werden, eine Barauszahlung von EUR 70 erhält, woraufhin die Wertpapiere annulliert werden und die wirtschaftlichen Anteile der Inhaber am Trust als aufgehoben und wirkungslos angesehen werden. Es erfolgen keine zusätzlichen Zahlungen jeglicher Art, einschließlich vergangener, laufender, genehmigter oder beschlossener Dividenden oder Ausschüttungen sowie jeglicher Kosten, Aufwendungen oder Vergütungen.

Das Ersuchen um Zustimmung erlischt um 17.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit am 6. November 2017 (dieses Datum und Uhrzeit, auch wenn verlängert oder früher beendet, das "Ablaufdatum"). Wenn gültige Zustimmungen von Inhabern im Ausmaß von zumindest der einfachen Mehrheit des Liquidationsbetrags der Wertpapiere bis zum Ablaufdatum erteilt werden, erwarten wir, dass die beabsichtigten Änderungen des Trust Agreements so bald wie möglich unterzeichnet werden nachdem ausreichend Zustimmungen eingegangen sind und bestimmte weitere Bedingungen erfüllt sind, und unverzüglich nach dem Ablaufdatum in Kraft treten werden. Zudem erwarten wir, dass die Verschmelzung und die Ausschüttung der oben genannten Barzahlungen unverzüglich nach der Durchführung der vorgeschlagenen Änderungen abgeschlossen werden.

Informationen zu den vorgesehenen Änderungen und der beabsichtigten Verschmelzung werden den Inhabern zeitnah mitgeteilt.

Der Herkunftsmitgliedsstaat der Wertpapiere ist die Bundesrepublik Deutschland.

