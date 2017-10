Holmes Investment Properties PLC: Trading Update

DGAP-Ad-hoc: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Holmes Investment Properties PLC: Trading Update 09.10.2017 / 13:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Holmes Investment Properties Plc Trading Update

Holmes Investment Properties Plc (HIP), der Entwickler von Freizeit- und Abenteuerparks, verzeichnet weiterhin Fortschritte beim Erreichen seiner geschäftlichen Zielvorgaben und möchte eine Reihe von wichtigen Mitteilungen, die in den nächsten zwei Wochen veröffentlicht werden, zusammenfassen:

- Das Unternehmen wird bald eine Hybridanleihe auflegen, um seine ersten Standorte zu finanzieren. Die Dokumentation ist vollständig und wird in Kürze vorgelegt. Darüber hinaus steht Holmes Investment Properties kurz davor, zwei weitere Geldgeber bekanntzugeben, die HIP bei einzelnen Standorten unterstützen, umfangreiche Mittel bereitstellen und alternative Optionen für den Kauf und die Entwicklung von bestimmten Standorten bieten werden.

- Im Anschluss an unsere Mitteilung, dass Herr Grant Wright HIP verstärken wird, entwickelt das Unternehmen derzeit einen zusätzlichen Plan, um die veröffentlichte Strategie zum Bau von zwölf Freizeitzentren in den nächsten vier Jahren zu ergänzen. Herr Wright verfügt über 25 Jahre Erfahrung beim Betrieb von Freizeitzentren im Vereinigten Königreich und in Europa und wird dieses Know-how einsetzen, um das Angebot von HIP zu erweitern.

- Das Unternehmen wird in allernächster Zukunft auch die Kooperation mit weiteren Freizeitpartnern ankündigen, während wir unsere Geschäftsbeziehungen auf dem Freizeitmarkt vertiefen. Wir werden mit starken, erfolgreichen Unternehmen zusammenarbeiten, die Synergieeffekte schaffen und dafür sorgen, dass das Marktangebot von HIP im Vereinigten Königreich und in Europa einzigartig ist.

- Was die Bestätigung von Standorten angeht, so hat HIP die Hauptverhandlungspunkte (Head of Terms) und die Vereinbarungen über Kaufoptionen für die ersten drei Standorte, die das Unternehmen erwerben möchte, dokumentiert. Zwei dieser Standorte befinden sich in der Nähe von Großstädten in England und der dritte liegt an einer der weltweit bekanntesten Sportstätten. Diese Ankündigungen stehen unmittelbar bevor und hängen von der Erteilung einer Baugenehmigung ab.

Martin Helme, CEO: "In den nächsten Wochen werden wir wichtige Mitteilungen zu allen Punkten der vorliegenden Veröffentlichung vornehmen. Wir machen erhebliche Fortschritte an vielen Fronten und stehen kurz davor, eine Reihe von Abschlüssen zur Umsetzung unseres Geschäftsplans zu bestätigen."

Kontakt:

Martin Helme, Chief Executive Officer +44 (0)7779 601541 or +44 (0)203 709 7120 Martin@hip-prop.co.uk Murray Harkin, The Lyndon Agency +44 (0)77852 54639 Murray@thelyndonagency.com

09.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Holmes Investment Properties PLC

53 Davies Street W1K 5JH London Großbritannien Telefon: + 44 203 709 7120 E-Mail: david@hip-prop.co.uk Internet: www.hip-prop.co.uk ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

616945 09.10.2017 CET/CEST

ISIN GB00B61DTR94

AXC0118 2017-10-09/13:10