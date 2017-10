Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta029/09.10.2017/17:32) - Der Ankündigung vom 19. September 2017 folgend, gibt die s Wohnbaubank nun die Ergebnisse der Einladung zur Abgabe von Rückkaufangeboten betreffend der nachstehend angeführten Schuldverschreibungen bekannt:



AT000B073630 - 4 % Wandelschuldverschreibungen 2007-2021/5 AT000B073671 - 4,25 % Wandelschuldverschreibungen 2008-2021/1 AT000B073705 - 4 % Wandelschuldverschreibungen 2008-2021/4 AT000B073739 - 4,40 % Wandelschuldverschreibungen 2008-2021/6



Der s Wohnbaubank wurden EUR 20.108.100,00 Gesamtnennbeträge zum Rückkauf angeboten. Dieses Angebot wurde von der s Wohnbaubank zur Gänze angenommen.



