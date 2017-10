Conzzeta: Qualitativ mangelhafte Rohstoff-Lieferung - Teilweiser Produktions- und Lieferstopp bei FoamPartner

Qualitativ mangelhafte Rohstoff-Lieferung Teilweiser Produktions- und Lieferstopp bei FoamPartner

Zürich, 11. Oktober 2017 - Conzzeta bestätigt, dass mangelhafte Rohstofflieferungen durch BASF auch den Geschäftsbereich FoamPartner betreffen. Um Mitarbeitende, Kunden und Konsumenten vor möglichen Gesundheitsschäden zu schützen, wurde am Standort Wolfhausen bereits am 6. Oktober 2017 die Produktion und Auslieferung gestoppt. Grund ist die Lieferung des Kunststoffvorprodukts Toluoldiisocyanat (TDI) durch BASF mit einem zu hohen Anteil an potentiell gesundheitsschädigenden und umweltbelastenden Substanzen. Die wirtschaftlichen Folgen der notwendigen Massnahmen sind noch nicht abschätzbar, dürften aber weitgehend durch den Lieferanten bzw. durch bestehende Versicherungen gedeckt sein.

FoamPartner wurde vom Zulieferer BASF am 5. Oktober 2017 zusammen mit anderen europäischen Schaumstoffproduzenten über mangelhafte Produktionen zwischen dem 25. August und 29. September 2017 informiert. Bei FoamPartner sind die drei Werke Wolfhausen (Schweiz), Duderstadt und Leverkusen (beide Deutschland) betroffen. In Leverkusen konnten die kontaminierten Chargen sichergestellt und isoliert werden. In Duderstadt war das Rohmaterial zum Zeitpunkt der Information durch den Lieferanten bereits restlos verarbeitet. In diesem Fall wurden die Kunden über den Vorfall informiert. Die Chargen im Werk Wolfhausen befanden sich in Produktion, worauf die Herstellung vorübergehend eingestellt, Lieferungen gestoppt und die Kunden informiert wurden. Die vollständige Wiederaufnahme der Produktion ist in den nächsten Tagen geplant.

Neben FoamPartner wurden auch weitere europäische Schaumstoffproduzenten mit dem verunreinigten TDI beliefert. FoamPartner steht mit dem Lieferanten, dem Europäischen Industrieverband EUROPUR und den betroffenen Kunden im Kontakt, um die nächsten Schritte zu koordinieren. Für FoamPartner hat die Gesundheit der Mitarbeitenden, der Kunden und der Konsumenten höchste Priorität.

Für Rückfragen: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com

Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 4600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

