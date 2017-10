IPM GmbH & Co. KG: Refinanzierung der IPM Anleihe 2013/2018

DGAP-Ad-hoc: IPM GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung IPM GmbH & Co. KG: Refinanzierung der IPM Anleihe 2013/2018 11.10.2017 / 18:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

IPM GmbH & Co.KG: Refinanzierung der IPM Anleihe 2013/2018

Datum: 11.10.2017

Die IPM GmbH & Co.KG hat am 31.10.2013 eine Anleihe über 15 Mio. EUR emittiert, welche am 31.10.2018 zur Rückzahlung fällig ist. Zur Absicherung der Refinanzierung hat die IPM GmbH & Co. KG mit der Commerzbank AG ein Forward-Darlehen über 15 Mio. EUR abgeschlossen, dessen Vollzug zum Ende Oktober 2018 aber noch unter verschiedenen Bedingungen steht. Dies betrifft insbesondere die Abtretung der als Anleihesicherheit dienenden Grundschuld vom Anleihe-Treuhänder an die Commerzbank AG.

Kontakt: Rolf Schmid Geschäftsführer rolf.schmid@huber-group.com Industrie- und Businesspark 213 73347 Mühlhausen i.T.

11.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: IPM GmbH & Co. KG Industrieu. Businesspark 213 73347 Mühlhausen ¡.T. Deutschland Telefon: 07335-9206-0 Fax: 07335-9206-199 E-Mail: info@ipm-businesspark.com Internet: www.ipm-businesspark.com ISIN: DE000A1X3NK2 WKN: A1X3NK

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

618073 11.10.2017 CET/CEST

ISIN DE000A1X3NK2

AXC0240 2017-10-11/18:11