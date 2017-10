Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta035/11.10.2017/19:36) - Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), hat mit heutigem Datum - neben drei weiteren Unternehmen - eine Klageschrift der Guerbet Societe Anonyme hinsichtlich Patentverletzung zum Verfahrenspatent Nr. EP 2799 089B1 erhalten.



Nach Durchsicht der Klageunterlagen und erster rechtlicher Einschätzung sieht die Sanochemia Pharmazeutika AG keine Patentverletzung vorliegen.



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie), DE000A1G7JQ9 (Anleihe) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; mid market in Wien; Freiverkehr in Berlin



