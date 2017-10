SLEEPZ AG: Anpassung der Jahresprognose 2017

SLEEPZ AG: Anpassung der Jahresprognose 2017

Berlin, 12.10.2017 - Die im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte SLEEPZ AG (ISIN: DE000A2E3772), eine eCommerce-Gruppe aus dem Bereich Schlafwelten (Bettwaren, Schlafraummöbel, Matratzen u.a.) aktualisiert ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017.

Hintergrund sind jüngste Veröffentlichungen über mangelhaften Rohstofflieferungen an die Matratzen-Hersteller, aufgrund derer diese ihre Produktion und Lieferung teilweise eingestellt haben. Dies führt auch zu weiteren Verzögerungen bei der Produktionsausweitung der nicht direkt betroffenen Grafenfels-Matratzenserie, die einen signifikanten Umsatzbeitrag bereits im 4. Quartal beisteuern sollte. Auch die Auswirkungen auf das kurz- und mittelfristige Kaufverhalten der Konsumenten sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht endgültig absehbar. Zudem liegt der voraussichtliche Konzernumsatz im 3. Quartal 2017 mit rund 2,9 Mio. EUR zwar über dem 2. Quartal 2017 mit 2,7 Mio. EUR, blieb aber gegenüber dem Vorjahresquartal von 3,2 Mio. EUR noch zurück.

Der Vorstand hat daher heute beschlossen, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2017 insgesamt anzupassen. Nach einem Umsatz von voraussichtlich 8,8 Mio. EUR in den ersten neun Monaten (Vorjahr 10,9 Mio. EUR) geht er nunmehr von einem Konzernumsatz von 12-14 Mio. EUR aus (bislang: 18 Mio. EUR). Das Ergebnis auf Ebene der Tochtergesellschaften wird sich voraussichtlich im Bereich von -1 bis -1,5 Mio. EUR bewegen.

SLEEPZ arbeitet aktuell weiter an der Übernahme der Cubitabo GmbH sowie an der 100%-Integration der sleepz Home GmbH. Selbst im Fall einer Umsetzung in 2017 dürften beide Maßnahmen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Prognose haben. Die Arbeit an einem Wertpapierzulassungsprospekt wurde hingegen auf das 1. Halbjahr 2018 verschoben.

mitteilende Person: Oliver Borrmann, Vorstand

Kontakt: Corinna Riewe, bmp Holding AG, Investor Relations, Tel.: ++49-30-20305567

e-mail: criewe@bmp.com, Fax: ++49-30-20305555

Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Schlüterstraße 38 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 305-0 Fax: +49 (0)30 20 305-555 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com

ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 WKN: A2E377, A2E4L5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau

