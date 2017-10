Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta013/16.10.2017/10:47) - Die MTH Retail Group Holding GmbH mit dem Sitz in Wien, eine Tochtergesellschaft der am Dritten Markt der Wiener Börse notierten Management Trust Holding Aktiengesellschaft (ISIN AT0000728050), hat heute einen Vertrag über den Erwerb von 100% der Aktien an der OWiba AG vom Migros-Genossenschafts-Bund mit dem Sitz in Zürich unterzeichnet. Die OWiba AG ist mit ihren Tochtergesellschaften Iba AG, Office World AG und Tramondi Büro AG in der Schweiz im Handel in den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik sowie Büromöbel tätig. Die OWiba-Gruppe unterhält 24 Filialen in der Schweiz und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 wurde von der OWiba-Gruppe ein Jahresumsatz von insgesamt rund CHF 180 Mio erwirtschaftet. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Durchführung der Transaktion (Closing) wird - vorbehaltlich der Erfüllung vertraglich vereinbarter Vollzugsbedingungen, einschließlich der Zustimmung der zuständigen Behörden - voraussichtlich bis Ende November 2017 erfolgen.



Die Management Trust Holding Aktiengesellschaft ist eine international tätige Gruppe mittelständischer Firmen mit den Schwerpunkten Handel, Park- und Zutrittssysteme, Werkzeugmaschinenbau, Finanzbeteiligungen, Consulting, Software & System Engineering, beschäftigt rd. 5.500 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in Wien.



Aussender: Management Trust Holding AG Adresse: Argentinierstraße 42/6, 1040 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Erich Söllinger Tel.: +43 1 5356103 E-Mail: Soellinger@mtb-gruppe.at Website: www.mth-gruppe.at



