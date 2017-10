Q-SOFT Verwaltungs AG: Vorab-Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2016-2017

DGAP-Ad-hoc: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende Q-SOFT Verwaltungs AG: Vorab-Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2016-2017 16.10.2017 / 15:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Meldung der Q-Soft Verwaltungs AG vom 16.10.2017

- Vorab-Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2016-2017

- Ausschüttung einer deutlich erhöhten Dividende in Höhe von EUR 0,10 (Vorjahr EUR 0,04) vorgesehen

Entsprechend den zum jetzigen Zeitpunkt bereits vorliegenden jedoch noch nicht testierten Geschäftszahlen schließt die Q-Soft Verwaltungs AG das zurückliegende Geschäftsjahr 2016/2017 mit einem kräftig verbesserten Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 165 (Vorjahr (TEUR 70) ab. Das vorliegende Jahresergebnis bestätigt damit die erfreuliche Geschäftsentwicklung, über die die Gesellschaft bereits zum Ende des dritten Quartals berichtet hatte.

Bereits mit der Berichterstattung über das dritte Quartal hatte die Q-Soft Verwaltungs AG eine deutliche Dividendenerhöhung in den Bereich von EUR 0,06 - EUR 0,08 pro Aktie in Aussicht gestellt. Angesichts eines vorläufigen Bilanzgewinns für das zurückliegende Geschäftsjahr in Höhe von TEUR 122 (Vorjahr TEUR 47) plant die Gesellschaft nun, die Dividende für das Geschäftsjahr 2016/2017 auf EUR 0,10 anzuheben. Aufgrund der steuerlichen Situation der Q-Soft Verwaltungs AG wird die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016/2017 für inländische Aktionäre dem Abzug der Abgeltungssteuer nicht unterliegen.

Der Q-Soft Verwaltungs AG sind im zurückliegenden Geschäftsjahr wie bereits im Vorjahr Dividendenzahlungen aus ihren Beteiligungen an der RCM Beteiligungs AG und der KST Beteiligungs AG in Höhe von insgesamt mehr als TEUR 270 zugeflossen. Insgesamt erreichten die Dividendeneinnahmen der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016/2017 TEUR 278 (Vorjahr TEUR 274). Aus Finanzgeschäften hat die Gesellschaft in 2016/2017 TEUR 59 vereinnahmt, im Vorjahr war diese Position nicht zu dotieren.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verblieben auch in dem abgelaufenen Geschäftsjahr auf dem seit Jahren gewohnt niedrigen Niveau (TEUR 41, Vorjahresperiode TEUR 89, in den Vergleichszahlen des Vorjahres waren jedoch außerordentliche Einmalaufwendungen in Höhe von ca. TEUR 50 enthalten).

Der Zinsaufwand aus der Finanzierung des Assetportfolios der Gesellschaft belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nach den vorläufigen Geschäftszahlen auf TEUR 129 (Vorjahr TEUR 108), Abschreibungen auf das Wertpapierportfolio waren zum 30.09.2017 im Gegensatz zum Vorjahr nicht vorzunehmen (Vorjahr TEUR 19).

Gechingen, 16.10.2017 Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand

