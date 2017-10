Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Baar (pta031/16.10.2017/16:40) - Die Angel Telecom Holding AG wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass am 17. November 2017 der Handel der Aktien von der Angel Telecom Holding AG (ISIN: CH0200534342, Börsenkürzel AGLT) am Dritten Markt der Wiener Börse zurück gezogen wird. Und somit zum letzten Mal am 17. November 2017 gehandelt wird.



