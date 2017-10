EANS-Adhoc: RHI AG / Zulassungsprospekt gebilligt, letzte Schritte zum Zusammenschluss von RHI und Magnesita beschlossen

Fusion/Übernahme/Beteiligung 17.10.2017

Wien -

* Prospekt für die Zulassung der Aktien der RHI Magnesita an der London Stock Exchange durch die niederländische Finanzmarktbehörde (AFM) gebilligt * Letzter Handelstag an der Wiener Börse voraussichtlich 25. Oktober 2017 * Abschluss der Transaktion für 26. Oktober vorgesehen * Erster Handelstag an der London Stock Exchange voraussichtlich 27. Oktober

Die niederländische Finanzmarktbehörde (AFM) hat heute den Prospekt für die Zulassung der RHI Magnesita Aktien zur Notierung zum Premium Listing Segment der Amtlichen Liste der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs und zum Handel auf dem Hauptmarkt für notierte Aktien der London Stock Exchange gebilligt. Der Prospekt steht unter prospectus.rhimagnesita.com zum Download bereit.

Die grenzüberschreitende Verschmelzung der RHI AG mit ihrer Tochtergesellschaft RHI Magnesita N.V. soll am 26. Oktober 2017 wirksam werden. Nach deren Wirksamkeit wird die RHI AG als Rechtsträger aufhören zu existieren. Der letzte Tag, an dem RHI AG Aktien an der Wiener Börse gehandelt werden können, ist dementsprechend der 25. Oktober 2017.

RHI und die Mehrheitsaktionäre von Magnesita, GP Investments und Rhône Capital, haben Änderungen des Anteilskaufvertrags (vom 5.Oktober 2016) beschlossen, wobei RHI zur Ermöglichung einer raschen Umsetzung des Unternehmenszusammenschlusses auf die Verpflichtung der Mehrheitsaktionäre, zusätzliche neue Aktien der RHI Magnesita zu kaufen, verzichtet hat (diese sah eine Aufgriffspflicht der Mehrheitsaktionäre für bis zu weitere 1,5 Millionen Aktien vor, wenn nicht alle anderen Magnesita-Aktionäre das zu stellende Pflichtangebot angenommen hätten).

Die Mehrheitsaktionäre und weitere Verkäufer, die dem Anteilskaufvertrag beigetreten sind, werden 50% plus eine Aktie an Magnesita liefern und dafür gemeinsam eine Zahlung von EUR 117,3 Millionen in bar sowie 5,0 Millionen neu ausgegebene RHI Magnesita Aktien erhalten.

Der Abschluss des Anteilskaufvertrages wird am 26. Oktober 2017 erwartet, die Börsenzulassung von RHI Magnesitas Aktien im Premiumbereich (Premium segment) der offiziellen Liste (Official List) am 27. Oktober 2017. Der Beginn des Handels mit diesen Aktien am Hauptmarkt (Main Market) der London Stock Exchange soll am selben Tag erfolgen. Das Management der RHI Magnesita plant, die Aktien der RHI Magnesita auch auf dem neu gegründeten "Global Market", ein multilaterales Handelssystem der Wiener Börse, aufzunehmen.

Auf Basis der Jahresabschlüsse für das Jahr 2016 beträgt der kombinierte Umsatz von RHI und Magnesita rund EUR 2,5 Milliarden. The neue Gesellschaft wird über 10.000 Kunden in fast jedem Land der Welt bedienen. Durch den Zusammenschluss von RHI und Magnesita wird das kombinierte Unternehmen seinen Kunden ein noch umfassenderes Leistungs- und Serviceangebot offerieren können und somit einen gesteigerten Wertbeitrag liefern. Es besteht ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial aufgrund der Realisierung angestrebter Synergien, einer starken Cashflow-Generierung, und Innovationen basierend auf dem kombinierten Know-how der Unternehmen.

Rückfragehinweis: RHI AG Investor Relations Mag. Simon Kuchelbacher Tel: +43-1-50213-6676 Email: simon.kuchelbacher@rhi-ag.com

