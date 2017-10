Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta011/17.10.2017/09:15) - Ad-hoc-Mitteilung: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Abs. 1 MAR: Kapitalerhöhung Readcrest Capital AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital



Der Vorstand der Readcrest Capital AG (WKN: A1E89S, ISIN: DE000A1E89S5) hat mit Beschluss vom 16. Oktober 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17. Oktober 2017 eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Gewährung des Bezugsrechts von bis zu 1.000.000 Aktien zu einem Ausgabebetrag je Aktie von Euro 1,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage unter Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Readcrest Capital AG bestehenden genehmigten Kapitals. Durch die Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien wird das Grundkapital der Gesellschaft um nominal um bis zu Euro 1.000.000,00 auf bis zu Euro 3.000.000,00 erhöht. Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft in der Zeit vom 23. Oktober 2017 bis zum 7. November 2017 (jeweils ein-schließlich) zum Bezug angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2:1 können auf jeweils zwei alte Aktien der Gesellschaft eine neue Aktie der Gesellschaft bezogen werden. Der Bezugspreis je bezogener neuer Aktie beträgt Euro 1,00.



Von den Aktionären nicht bezogene neue Aktien sollen im Wege der Privatplatzierung zum Bezugspreis je Aktie von Eu-ro 1,00 ausgewählten Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden.



Die Readcrest Capital AG wird den Erlös der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für die Entwicklung des operativen Geschäfts nutzen.



Hamburg, 17. Oktober 2017 Readcrest Capital AG Gunnar Binder Alleinvorstand



Sprache: Deutsch Unternehmen: Readcrest Capital AG Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Deutschland Internet: www.readcrest.de



(Ende)



Aussender: Readcrest Capital AG Adresse: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Gunnar Binder Tel.: +49 40 679 580-53 E-Mail: office@readcrest.com Website: www.readcrest.com



ISIN(s): DE000A1E89S5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1508224500268



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 17, 2017 03:15 ET (07:15 GMT)