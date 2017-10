Elanix Biotechnologies AG: Grundsätzliche Einigung auf die Konditionen für eine Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der fötalen Knochenvorläuferzellenbank der Schweizer Inno 4 Cell AG

DGAP-Ad-hoc: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Elanix Biotechnologies AG: Grundsätzliche Einigung auf die Konditionen für eine Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der fötalen Knochenvorläuferzellenbank der Schweizer Inno 4 Cell AG 17.10.2017 / 12:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE, BESTIMMT

Elanix Biotechnologies AG: Grundsätzliche Einigung auf die Konditionen für eine Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der fötalen Knochenvorläuferzellenbank der Schweizer Inno 4 Cell AG

Berlin, 17. Oktober 2017 - Die Elanix Biotechnologies AG ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sich der Vorstand der Gesellschaft auf der Grundlage einer laufenden Due Diligence mit dem Vertreter der Aktionäre der Inno 4 Cell AG, Schweiz ("Zielgesellschaft") auf weitere Konditionen zur Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile der Zielgesellschaft im Grundsatz geeinigt hat. Wie bereits mit Ad-hoc-Mitteilung vom 22. August 2017 gemeldet, besitzt die Inno 4 Cell AG eine fötale Knochenvorläuferzellenbank, die durch das vorhandene Know-How und Synergien mit dem bestehenden Produktportfolio der Elanix Biotechnologies AG kommerzialisiert werden soll. Die Gesellschaft möchte sich diese Zellbank liquiditätsschonend durch die Ausgabe neuer Aktien sichern, um ihr Produktportfolio zu ergänzen und so eine breitere Basis für zukünftiges Wachstum im Bereich der Therapie mit Vorläuferzellen zu schaffen.

Die Unternehmensbewertung und Due Diligence der Inno 4 Cell AG ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Basierend auf den bisherigen Ergebnissen wird erwartet, dass sich die Transaktion auf einer Bewertungsbasis zwischen 10,5 Mio. EUR und 12,5 Mio. EUR für die Zielgesellschaft bewegen wird. Ein Beschluss über die Durchführung der Einbringung mittels einer Sachkapitalerhöhung ist noch nicht gefasst und hängt von weiteren Faktoren ab. Unter anderem steht die Durchführung unter dem Vorbehalt des vollständigen und zufriedenstellenden Abschlusses der Due Diligence, der frühestens für Ende dieses Jahres zu erwarten ist.

Die zwischen den Parteien noch im Detail zu verhandelnde Transaktionsstruktur sieht vor, dass das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus dem bestehenden Genehmigten Kapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe neuer Aktien entsprechend erhöht wird. Der Ausgabepreis der neuen Aktien ist noch festzulegen. Dieser soll sich an dem Börsenpreis orientieren und wird den Ausgabebetrag für die im Rahmen der geplanten Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht auszugebenden neuen Aktien nicht unterschreiten.

Tomas Svoboda CEO

Kontakt/Investor Relations

Elanix Biotechnologies AG Tomas Svoboda (Vorstand) Hohenstaufenstraße 1 65189 Wiesbaden

E-Mail: investor.relations@elanix-bt.com

Telefon: +49 611 71 62 76 77 Telefax: +49 611 71 69 27 54

Über Elanix

Elanix Biotechnologies AG (ISIN: DE000A0WMJQ4; Börsenkürzel: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration für die akute Wundversorgung, für dermatologische und für gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im Besitz GMP-zertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit großen Mengen an Zellen unterschiedlicher Zelltypen.

Die Gesellschaft hat ihren rechtlichen Sitz in Berlin und unterhält Büros in Wiesbaden sowie in Nyon in der Schweiz, wo sich auch der Sitz der Tochtergesellschaften befindet. Weitere Informationen finden Sie unter www.elanixbiotechnologies.com.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Elanix Biotechnologies AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis

In den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Elanix Biotechnologies AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Elanix Biotechnologies AG sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend den Kauf, den Verkauf oder die Platzierung der in dieser Veröffentlichung beschriebenen Wertpapiere dar.

17.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG Kurfürstendamm 32 10719 Berlin Deutschland ISIN: DE000A0WMJQ4 WKN: A0WMJQ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

619653 17.10.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0WMJQ4

AXC0112 2017-10-17/12:48