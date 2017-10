Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Münster (pta033/17.10.2017/15:20) - 9-Monats Zahlen



- Konzernumsatz beträgt Eur 22,9 Mio. - Operatives Ergebnis (EBITDA) mehr als verdoppelt - Fachhandel wächst kontinuierlich



Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat in den ersten neun Monaten 2017 einen Konzernumsatz von Eur 22,9 Mio. (Vj: Eur 24,1 Mio.) erzielt. Das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) hat sich mehr als verdoppelt auf Eur 1,8 Mio. (Vj: Eur 0,7 Mio.). Das EBIT hat sich mehr als verfünffacht und stieg auf Eur 1,3 Mio. (Vj: Eur 0,2 Mio.). Grund für die Ergebnisverbesserung ist weiterhin ein deutlicher Anstieg der Rohertragsmarge um 6,6 Prozentpunkte auf 35,5% wegen des stetig wachsenden Anteils des höhermargigen Fachhandelsumsatzes insbesondere in Deutschland. Im Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich die Gesellschaft auf Eur 0,2 Mio. nach Eur - 0,7 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum.



Insbesondere in Deutschland entwickelte sich das Fachhandelsgeschäft mit den Themen "Pummeleinhorn" und Diddl" sehr gut. Zahlreiche neue Fachhandelspartner und Filialisten wurden für diese Themen hinzugewonnen und die Produktpalette stark erweitert. Im vierten Quartal dieses Jahres beginnt plangemäß der Verkaufsstart der neuen exklusiven Kollektion des bekannten Cartoonisten Ralph Ruthe. Erste Artikel sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Für 2018 sind weitere neue Themen sowie eine Ausweitung bestehender Sortimente geplant.



Der vollständige 9-Monatsbericht der United Labels AG steht ab Ende Oktober hier zum Download bereit: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte



Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com



