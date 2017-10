Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta037/17.10.2017/17:15) - München, 17.10.2017 -



U.C.A. AG hat heute mit der Elbstein AG, Hamburg, eine Vereinbarung geschlossen, gemäß der die Elbstein AG alle von der U.C.A. AG gehaltenen Aktien an der Deutsche Technologie Beteiligungen AG, München übernimmt. Verkauft wurden von der U.C.A. AG 60,88 % der ausstehenden Aktien der Deutsche Technologie Beteiligungen AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



(Ende)



Aussender: U.C.A. Aktiengesellschaft Adresse: Stefan-George-Ring 29, 81929 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Jürgen Steuer Tel.: +49 89 993194-11 E-Mail: steuer@uca.de Website: www.uca.de



ISIN(s): DE000A12UK57 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1508253300620



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 17, 2017 11:15 ET (15:15 GMT)