Leclanché SA: Leclanché kündigt Zwischenberichte für 2017 an und verkündet eine Umsatzsteigerung von 84% im ersten Halbjahr

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht Leclanché SA: Leclanché kündigt Zwischenberichte für 2017 an und verkündet eine Umsatzsteigerung von 84% im ersten Halbjahr 18.10.2017 / 12:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Leclanché kündigt Zwischenberichte für 2017 an und verkündet eine Umsatzsteigerung von 84% im ersten Halbjahr

- Umsatzprognose 2017 wie 2016 oder höher - EBITDA-Gewinnschwelle voraussichtlich Ende 2018 / erstes Halbjahr 2019

- Emission von Bezugsrechten zur Erzielung von 40 Mio. CHF zur Finanzierung des Wachstumsplans

- Zukunftsperspektive des Unternehmens weiterhin stabil

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 13. Oktober 2017: Leclanché SA (SIX: LECN), einer der führenden Hersteller von Energiespeicherlösungen, hat heute seine Zwischenberichte für das erste Halbjahr 2017 angekündigt.

Leclanchés Umsatz ist im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 84% von 5,7 Mio. CHF auf 10,6 Mio. CHF gestiegen.

Die Verluste des Unternehmens für diese Periode sind von 17,3 Mio. CHF um 31% auf 11,9 Mio. CHF zurückgegangen. Die Maßnahmen zur Restrukturierung und Kostenreduktion Ende 2016 / Beginn 2017 haben zu einer Senkung der Personalkosten um 10% im Vergleich zum Vorjahr geführt. Andere Betriebsausgaben sind aufgrund von Due-Diligence-Kosten zur Einführung einer Kreditfazilität um 21% gestiegen.

Leclanché reduzierte seine Wandelschuldverschreibungen von 23 Mio. CHF auf 17 Mio. CHF durch Umwandlungen in September und Oktober 2017. Eine weitere Reduzierung um 5 Mio. CHF wird, nach Fertigstellung des Bezugsrechtsangebots, zur Erhöhung um 40 Mio. CHF erwartet. Die Hauptanteilseigner des Unternehmens haben zugestimmt Beträge, proportional zu ihren derzeitigen Anteilen von ca. 65%, zu zeichnen. Die Kapitalerhöhung soll Ende Dezember 2017 durchgeführt werden.

Der Finanzierungsaufschub der ersten Jahreshälfte wird einen nachteiligen Einfluss auf die ausgewiesenen Einnahmen der zweiten Jahreshälfte haben. Das Unternehmen erwartet jedoch, dass die Einnahmen des Jahres 2017 denen des Vorjahres entsprechen oder diese sogar übersteigen werden. Die EBITDA-Gewinnschwelle wird voraussichtlich Ende 2018 / erstes Halbjahr 2019 erreicht.

Anil Srivastava, CEO Leclanché: 'Trotz der Finanzierungsverzögerung Anfang 2017 freuen wir uns über die starke Leistung des Unternehmens im ersten Halbjahr zu berichten und eine positive Zukunft in Aussicht zu stellen. Die Energiespeicherung ist eine der dynamischsten, schnellwachsenden Industrien der Welt, angetrieben durch den Wechsel von fossilen Brennstoffen hin zu sauberen Energiequellen, und wir sind stolz darauf an vorderster Front dabei zu sein."

'Wie bei der Jahreshauptversammlung im Juli angekündigt konnte unser Auftragsbestand von 95 MWh auf 115MWh erhöht werden und wir erwarten in den kommenden Wochen den Zuschlag für einige signifikante Projekte verkünden zu können. Wir beliefern einige der weltgrößten Projekte für stationäre Speicher, insbesondere in Nordamerika. In den letzten sechs Monaten haben wir einige sehr interessante Verträge im Bereich elektrische Fahrzeuge abgeschlossen; unter anderem um Skodas elektrische Busse mit Batterielösungen zu versorgen, Vereinbarungen zur Entwicklung von Schnellladestationen in Kanada und den Niederlanden und (natürlich / nicht zu vergessen) die Lieferung unserer Technologien für die erste vollelektrische Fähre der Welt in Dänemark."

Höhepunkte des Geschäftsjahres

Das Unternehmen hat Projekte mit mehr als 70MW / 55MWh in Arbeit und mehr als 700 MWh in Planung mit einem Kapazitätsrückstau von 110 MWh bis ins Jahr 2018.

Leclanché's eTransport-Verträge des ersten Halbjahres 2017 sollten zu einem jährlichen Volumen dieses Geschäftsbereichs von mehr als 200 MWh bis 2019 führen und mehr als 45 Mio. USD pro Jahr beitragen.

Finanzierung und Wachstumsstrategie

Leclanché's Wachstumsplan wird von den strategischen Investoren voll unterstützt. Im Juli investierten Golden Partner 27,5 Mio. CHF und Bruellan 3 Mio. CHF. Im April investierten Barring Asset Management 2,7 Mio. CHF und Bruellan nochmals 1 Mio. CHF.

Zusätzlich zur geplanten Bezugsrechtemission überprüft Leclanché eine mögliche Zweitlistung im schnellwachsenden Energiespeichermarkt im zweiten Quartal 2018.

Leclanché verhandelt zudem eine außerbilanzielle Projektfinanzierung von mehr als 200 Mio. USD.

In Übereinstimmung mit der Wachstumsstrategie hat Leclanché bei der Jahreshauptversammlung drei neue Direktoren in den Vorstand berufen. Herr Pierre-Alain Graf, ein bekannter Branchenführer in Europa und der Schweiz, sowie Herr Tianyi Fan und Frau Cathy Wang von Golden Partner, beides erfahrene Finanzexperten.

Das Unternehmen unterzieht sich weiterhin einer internen Reorganisation zur Realisierung seiner (Wachstums-)Pläne, inklusive neuer Strukturen für die Bereiche Stationäre Speicherung und eTransport, und plant eine entsprechende Ankündigung im vierten Quartal 2017. Leclanché überprüft zudem die Übernahme eines Unternehmens für Energiemanagement-Software, welches die Bruttomarge des Geschäftsbereichs Stationäre Speicher voraussichtlich um 3,5% erhöhen wird.

Jim Atack, Vorstandsvorsitzender Leclanché: 'Der Aufsichtsrat möchte sich bei Anil Srivastava und seinem Team für den anhaltenden Erfolg der Firma Leclanché bedanken. Die Finanzergebnisse des Unternehmens sind sehr ermutigend und wir sind begeistert über die riesigen Möglichkeiten, die sich einem Unternehmen bieten, das seine Führungsposition im Bereich der globalen Energiespeicherung, einem Markt mit langfristig starkem Wachstum, gefestigt hat.'

Anil Srivastava fügte hinzu: 'Wir sind sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung und Hingabe all unserer Interessensvertreter und freuen uns darauf unseren Wachstumsplan weiter einzuhalten.'

Veröffentlichung der Halbjahreszahlen

Leclanché veröffentlich heute ihren Halbjahresbericht 2016. Dieser wird auf der Internetseite von Leclanché im pdf-Format unter folgenden Link abrufbar

sein: www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports-publications/annual-reports

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender, vertikal integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen stellt ein breites Spektrum von Energiespeicherlösungen für Privatanwender, kleinere Büros, industrielle Anwendungen und Stromnetzbetreiber sowie Lösungen für das Transport- und Verkehrswesen wie Elektrobusse und Schiffsanwendungen her. Seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als 100 Jahren im Jahre 1909 ist Leclanché ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anbieter von Akkumulatoren und Energiespeicherlösungen.

Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert und weltweit das einzige börsennotierte, rein im Bereich Energiespeicherung tätige Unternehmen.

SIX Swiss Exchange: Ticker-Symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es kann nicht garantiert werden, dass Leclanchés Produkte ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Leclanché oder eine der Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

* * * * *

Kontakt

Kontakt für Presse und Medien:

Europa/Welt:

Desirée Maghoo

Tel.: +44 (0) 7775522740 E-Mail: dmaghoo@questorconsulting.com

Simon Barker

Tel.: +44 (0) 7866 314331 E-Mail: sbarker@questorconsulting.com

USA und Kanada:

Rick Anderson Tel.: +1 (718) 986-1596 Henry Feintuch Tel.: +1 (212) 808-4901

E-Mail: leclanche@feintuchpr.com

Kontakt für Investoren

Anil Srivastava / Hubert Angleys Tel.: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

# # #

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

620129 18.10.2017 CET/CEST

ISIN CH0110303119 CH0016271550

AXC0127 2017-10-18/12:12