MBB SE Tochter Aumann AG erwirbt Automatisierungsspezialisten USK und passt die Prognose für das Jahr 2017 an

Berlin, 18. Oktober 2017

Berlin, 18. Oktober 2017 - Die Aumann AG, an der die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4) eine Beteiligung von 53,6 % hält, hat mit Wirkung zum heutigen Tag 100 % der Gesellschaftsanteile an der USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH ("USK") von den Familiengesellschaftern erworben. USK ist ein nachhaltig profitabler Spezialist für Automatisierungslösungen, der am Unternehmenssitz in Limbach-Oberfrohna über 300 Mitarbeiter beschäftigt und mit seinen Entwicklungs-, Konstruktions- und Montagekapazitäten den Wachstumskurs von Aumann weiter unterstützen wird. 2016 hat das Unternehmen einen Umsatz von knapp 70 Mio. EUR erzielt.

Durch die Übernahme der USK steigt der annualisierte Umsatz der MBB Gruppe auf mehr als 450 Mio. EUR. Aufgrund des durch das starke organische Wachstum bedingten schwachen dritten Quartals bei Aumann wird das Ergebnis je Aktie der MBB Gruppe in 2017 nach Einschätzung des Managements mit 2,00 EUR niedriger ausfallen als bisher mit 2,16 EUR prognostiziert.

Über die MBB SE:

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE.

Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com.

