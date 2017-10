Aumann AG erwirbt Automatisierungsspezialisten USK und meldet vorläufige Zahlen

Aumann AG erwirbt Automatisierungsspezialisten USK und meldet vorläufige Zahlen

Beelen, 18. Oktober 2017

Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) übernimmt mit Wirkung zum heutigen Tag 100 % der Gesellschaftsanteile an der USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH ("USK") von den Familiengesellschaftern.

USK ist ein nachhaltig profitabler Spezialist für Automatisierungslösungen, der am Unternehmenssitz in Limbach-Oberfrohna über 300 Mitarbeiter beschäftigt. 2016 hat das Unternehmen einen Umsatz von knapp 70 Mio. EUR erzielt. USK hat jahrzehntelange Erfahrung als Ausrüster für führende Automotive OEMs und Tier-1s. Ein besonders zukunftsträchtiger Schwerpunkt liegt auf Produktionslinien für Brennstoffzellen, welcher sich nahtlos in die E-Mobility-Strategie von Aumann einfügt. Die komplementäre Kundenbasis, das hervorragende Technologie-Know-how und insbesondere die Entwicklungs-, Konstruktions- und Montagekapazitäten sind aus Sicht des Vorstandes die denkbar beste strategische Ergänzung, um die Wachstumspläne der Aumann-Gruppe nachhaltig zu unterstützen. Signing und Closing der Transaktion erfolgten zeitgleich am heutigen Tag. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Nach vorläufigen Zahlen wachsen der Umsatz der Aumann AG in den ersten neun Monaten um 24,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 140,3 Mio. EUR und das EBIT um 26,4 % auf 15,1 Mio. EUR. Der Auftragseingang liegt bei 135,3 Mio. EUR. Das E-Mobility Segment erzielt in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 40,3 Mio. EUR, ein EBIT von 4,8 Mio. EUR und einen Auftragseingang von 51,1 Mio. EUR. Das dritte Quartal liegt allerdings deutlich unter den Erwartungen, was nach Einschätzung des Managements durch das starke organische Wachstum bedingt ist.

Aufgrund der Übernahme der USK steigt der erwartete konsolidierte Ganzjahresumsatz von Aumann für 2017 auf mehr als 210 Mio. EUR. Das EBIT wird angesichts des dritten Quartals nach derzeitiger Einschätzung bei über 20 Mio. EUR und damit unterhalb der bisherigen Jahresprognose liegen. Der annualisierte Jahresumsatz der Aumann Gruppe unter Berücksichtigung der USK beträgt nach Einschätzung des Managements nunmehr über 260 Mio. EUR. Die Anfragesituation insbesondere für große Aufträge im Bereich E-Mobility hat sich zuletzt weiter beschleunigt.

