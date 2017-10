DO & CO Aktiengesellschaft:

Die DO & CO AG teilt mit, dass Turkish Airlines A.O. (THY) bekannt gegeben hat, dass sie Verhandlungen mit einer dritten Partei für den Bezug von Cateringleistungen am dritten Flughafen von Istanbul für den Zeitraum ab der Aufnahme der operationellen Tätigkeit der THY auf diesem Flughafen aufgenommen und in diesem Zusammenhang ein Memorandum of Agreement abgeschlossen hat.

In diesem Zusammenhang stellt die DO & CO AG klar, dass THY weder die gemeinsame Gesellschaft TURKISH DO & CO noch den zwischen THY und TURKISH DO & CO bestehenden Catering Vertrag beendet hat.

Die DO & CO AG bekennt sich weiterhin zu THY und dieser bestehenden Partnerschaft.

Die DO & CO AG stellt insbesondere klar, dass sie

* uneingeschränkt zu ihrem Engagement und ihren Investitionen in der Türkei steht * beabsichtigt, ihr bestehendes Geschäft in der Türkei fortzusetzen und * bereit ist, signifikante Investitionen am neuen Flughafen von Istanbul zu tätigen, selbst wenn TURKISH DO & CO nicht von THY als künftiger Catering-Lieferant am dritten Flughafen ausgewählt werden sollte. Kontakt: Mag. Daniela Schrenk Group Legal Department

