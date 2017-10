Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta032/18.10.2017/17:30) - Deutsche Technologie Beteiligungen AG



Offenlegung von Insiderinformationen nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung



Wechsel des Mehrheitsaktionärs und Amtsniederlegung von Aufsichtsratsmitgliedern



Dem Vorstand der Deutsche Technologie Beteiligungen AG wurde am 17.10.2017 mitgeteilt, dass die Elbstein AG, Hamburg, sämtliche Aktien der bisherigen Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, der U.C.A. Aktiengesellschaft, München, erworben hat und damit 60,88 % der Aktien sowie der Stimmrechte an der Deutsche Technologie Beteiligungen AG hält.



Mit Schreiben vom 17. Oktober 2017 haben zwei Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutsche Technologie Beteiligungen AG, Herr Dr. Joachim Kaske (Vorsitzender) und Herr Achim Lutterbeck, die Gesellschaft darüber informiert, dass sie mit sofortiger Wirkung ihr jeweiliges Aufsichtsratsmandat niederlegen und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Grund für die jeweilige Amtsniederlegung ist die vorgenannte Übertragung des Aktienpakets an einen neuen Mehrheitsaktionär sowie der damit einhergehende Kontrollwechsel in der Gesellschaft.



Die Verwaltung der Deutsche Technologie Beteiligungen AG bedankt sich bei Herrn Dr. Kaske und Herrn Lutterbeck für ihre Verdienste um das Unternehmen.



Der Vorstand der Deutsche Technologie Beteiligungen AG hat gemäß § 104 AktG einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von Nachfolgern für die restliche Amtszeit der ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder bei dem zuständigen Gericht gestellt.



