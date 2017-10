IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec erwartet auf Grundlage des 3. Quartals 2017 deutliche Verschiebung im Umsatzmix zwischen Produkten für Verbrennungsmotoren und E-Mobility auch im Gesamtjahr und passt Prognose entsprechend an

IBU-tec erwartet auf Grundlage des 3. Quartals 2017 deutliche Verschiebung im Umsatzmix zwischen Produkten für Verbrennungsmotoren und E-Mobility auch im Gesamtjahr und passt Prognose entsprechend an

Weimar, 23. Oktober 2017 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) sieht auch im 3. Quartal 2017 - dem aktuellen Marktumfeld folgend - eine sich deutlich beschleunigende Entwicklung bei der Verschiebung ihres Umsatzmixes von katalytisch aktiven Pulvern für die Automobilindustrie hin zu Batteriewerkstoffen für die E-Mobility und stationäre Energiespeicherung. Dieser Trend, der sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 signifikant zeigte, dürfte sich im Jahresverlauf fortsetzen. Aufgrund der intensiven öffentlichen Diskussion der vergangenen Monate um Dieselmotoren ist IBU-tec mit einer deutlichen Orderzurückhaltung von Kunden aus der Automobilindustrie konfrontiert. Diese hat sich im Verlauf des 3. Quartals nochmals spürbar verstärkt. IBU-tec geht davon aus, diesen Rückgang in den kommenden Monaten nicht vollumfänglich durch zunehmende Umsätze in den genannten anderen Bereichen kompensieren zu können.

Entsprechend erwartet IBU-tec, dass der Umsatz im Gesamtjahr leicht unterhalb des Vorjahreswertes von 17,7 Mio. Euro und damit auch unterhalb der bisherigen Unternehmensprognose liegen wird. Auch bezüglich des EBIT und EBT passt das Unternehmen seine bisherige Prognose an. Die ursprünglich avisierte Marge vor IPO-Kosten von rund 20 Prozent wird im Jahr 2017 voraussichtlich nicht erreicht, IBU-tec geht nunmehr davon aus, dass bei EBIT und EBT im laufenden Jahr vor IPO-Kosten eine gut zweistellige Marge realisiert werden kann.

Bei Batteriewerkstoffen, stationärer Energiespeicherung und Chemiekatalysatoren wird für 2017 eine weitere deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr sowohl beim Produktionsvolumen als auch beim Umsatz erwartet. Der Anteil am Gesamtumsatz im Konzern in diesen Geschäftsbereichen soll in 2017 weiter signifikant ausgebaut werden.

Bereits in den ersten neun Monaten 2017 konnten im Segment Batteriewerkstoffe zwei neue Kunden gewonnen und damit eine positive Basis für 2018 geschaffen werden. IBU-tec legt auch künftig den Fokus auf den verstärkten Ausbau der Marktstellung bei E-Mobility und stationäre Energiespeicher und hat bereits wichtige Schritte für den Ausbau der Aktivitäten in diesem Bereich unternommen. Somit ist die Gesellschaft optimistisch, den Marktanteil in diesem Geschäftsfeld auch im kommenden Geschäftsjahr zu erweitern.

Für das weitere profitable Wachstum ist IBU-tec sehr gut aufgestellt und hat in den vergangenen Monaten wichtige Fortschritte bei der weiteren Umsetzung der Expansions- und Wachstumsstrategie erreicht. Insbesondere untermauern die beiden neuen Kunden im Bereich Batteriewerkstoffe, dass sich die Marktstellung von IBU-tec in diesem Segment zunehmend im ökonomischen Erfolg manifestieren wird.

IBU-tec hat darüber hinaus die Vertriebsaktivitäten insgesamt deutlich verstärkt, diese sind zunehmend international ausgerichtet. Auch wurden die Kapazitäten durch das neue Logistikzentrum in Nohra ausgebaut sowie Produktionskapazitäten unter anderem durch eine weitere Produktionsanlage für die Rohstoffindustrie erweitert. Ebenfalls wurde das Leistungsspektrum im Bereich Pulsationsreaktoren ausgebaut und die Möglichkeit der Ausdehnung auf neue Stoffgruppen geschaffen. Darüber hinaus wurden die Aktivitäten für den geplanten Kapazitätsausbau durch einen künftigen Chemiestandort verstärkt. Mittelfristig erwartet IBU-tec dadurch einen signifikanten Wachstumsschub.

Über IBU-tec

Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter.

