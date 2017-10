Fair Value REIT-AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

DGAP-Ad-hoc: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Fair Value REIT-AG: Veränderungen im Aufsichtsrat 23.10.2017 / 18:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Insiderinformation nach Art. 17 MAR

Fair Value REIT-AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Gräfelfing, 23. Oktober 2017. Die Fair Value REIT-AG gibt heute bekannt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Elgeti und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Markus Drews ihr Mandat unter Wahrung der satzungsmäßigen Niederlegungsfrist mit Wirkung zum Ablauf des 30. November 2017 niederlegen. Herr Elgeti gehörte dem Gremium seit Februar 2015 an, Herr Drews seit März 2016.

Die Nachfolger für die ausscheidenden Mitglieder sollen zeitnah gerichtlich bestellt werden.

Kontakt

Fair Value REIT-AG Tel. 089-9292815-13 Fax. 089-9292815-15 E-Mail: info@fvreit.de

