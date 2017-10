Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta036/24.10.2017/18:45) - Bezugnehmend auf unsere Mitteilung vom 28.04.2017 planen wir nach wie vor den Erwerb eines Wohn- und Geschäftshauses in Heidenheim.



Derzeit befinden wir uns in finalen Gesprächen bezüglich des Erwerbs.



Wir gehen davon aus, dass wir die Immobilie im Geschäftsjahr 2017 noch erwerben werden.



Des Weiteren planen wir den Erwerb eines weiteren größeren Wohnobjekts.



Der Kaufpreis soll ca. 1,8 Mio. Euro betragen. Die Bruttoanfangsrendite wird ca. 6,19 % betragen.



Mit den geplanten Erwerben soll der Immobilienbestand weiter ausgebaut werden und nachhaltig eine grundsolide Rendite gewährleistet werden.



Aussender: Beteiligungen im Baltikum AG



ISIN(s): DE0005204200 (Aktie)



