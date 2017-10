UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank AG führt Rechtsstreit um Lizenzvertrag - Möglicherweise erhebliche Mittelzuflüsse im Falle eines Obsiegens

Nürnberg, 26. Oktober 2017

Die UmweltBank AG (ISIN DE0005570808) hat sich heute entschlossen, vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth Klage zu erheben, um in der Vergangenheit zu Unrecht an die D.U.T. UmweltTreuhand GmbH bezahlte Lizenzgebühren zurück zu erhalten. Hintergrund ist ein wahrscheinlich unwirksamer Lizenzvertrag aus dem Jahre 1995. Im Fall eines vollständigen Obsiegens könnte die UmweltBank AG Rückzahlungen von ungefähr vier Millionen Euro erhalten. Die Wahrscheinlichkeit und der Umfang eines Obsiegens sowie der Zeitpunkt von etwaigen Mittelzuflüssen aus Rückzahlungen sind nicht absehbar.

Mitteilende Person: Stefan Weber, Vorstand

