Liebe Leser,

die Commerzbank hat am Dienstag mit einer spektakulären Nachricht an den Märkten für Aufsehen gesorgt. Demnach wollen französische Großbanken wie BNP Paribas das Frankfurter Geldhaus angeblich kaufen bzw. übernehmen. Dies würde den Preis vermutlich nach oben treiben, woraufhin der Markt seinerseits schon vorab mit Kurssteigerungen reagierte. So kletterte die Aktie bis Mittwochmittag um mehr als 8 % nach oben. Im Zuge dessen wurde auch das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 11,78 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...