UnternehmensprofilBoeing ist ein global agierender Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern mit Kunden in mehr als 150 verschiedenen Ländern. Zur umfassenden Produktpalette des Unternehmens gehören neben zivilen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747 ("Jumbo Jet"), 767, 777, 787 auch Kampfflugzeuge wie die F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle, militärische Transportflugzeuge wie die C-17 Globemaster, verschiedene militärische Hubschrauber (A160 Hummingbird, AH-64 Apache, CH-47 Chinook) sowie Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme usw. Als Servicepartner der NASA ist Boeing betreibt Boeing zudem die Internationale Raumstation ISS und ist traditionell für das Flugzeug des US-Präsidenten ("Air Force One") zuständig. Darüber gab es zuletzt dann auch einen kleinen Disput mit US-Präsident Donald J. Trump, der via Twitter die zu hohen Kosten kritisierte. Innerhalb kurzer Zeit gelang es dem Management von Boeing jedoch die W...

