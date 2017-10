Die Europäische Zentralbank will weniger Staatsanleihen kaufen. Doch eine Wende in der Geldpolitik ist das nicht.

Seit Wochen hatten Investoren auf den diesen Tag gewartet. Als Mario Draghi heute am frühen Nachmittag vor die Presse trat, um über den künftigen Kurs der EZB zu informieren, war die Spannung riesig. Doch die große Überraschung blieb aus. Zwar kündigte Draghi an, ab Januar 2018 nur noch für 30 Milliarden Euro statt wie bisher für 60 Milliarden Euro monatlich Staatsanleihen der Euroländer zu kaufen. Doch hatten die Notenbanker im Vorfeld der Sitzung bereits durchblicken lassen, dass sie ihre Käufe zurückfahren wollen. Daher ging es heute in erster Linie um das Wie und Wann des Ausstiegs. Auch wenn die EZB ihre Käufe bald halbiert, wäre es verfehlt, dies als Signal für eine geldpolitische Wende zu interpretieren. Denn der Fuß der Notenbanker bleibt auf dem Gaspedal. So machte EZB-Chef Mario Draghi klar, dass die Anleihekäufe bis mindestens September nächsten Jahres weitergehen. Sollten sich die Konjunktur und/oder die Finanzierungsbedingungen eintrüben, werde die EZB zudem nicht zögern, die Anleihekäufe aufzustocken oder zeitlich zu verlängern. Ein Enddatum für die Käufe nannte Draghi daher nicht.

Gefragt, ob die EZB bei besserer Konjunktur ihre Käufe entsprechend schneller zurückfahren werde, ...

