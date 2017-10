Schwarzach am Main - Sartorius-Aktie: Wogen wieder etwas geglättet - Aktienanalyse Schock für die Sartorius-Aktionäre (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF): Der Laborzulieferer aus dem TecDAX hat sich von seinen Jahreszielen verabschiedet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...