Liebe Leser,

nachdem die Siemens am Dienstag und am Mittwoch noch ein wenig schwächelte, gelang am heutigen Donnerstag ein kräftiger Sprung nach oben. Die Aktie legte im Tagesverlauf um mehr als 2 % zu und nähert sich nun wieder der 120-Euro-Marke. Die Aktie befindet sich allerdings noch in der laufenden Erholung nach einem tieferen Absturz, der bis zum 6-Monats-Tief bei 108,44 Euro vom 10. August 2017 hinabführte. Der Vorsprung auf diesen Punkt beträgt gut 8,0 %. Ausgehend von 133,09 ... (Frank Holbaum)

