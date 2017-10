Liebe Leser,

Medigene konnte am Dienstag wieder ein wenig aufsatteln, doch bereits am Mittwoch und auch im Donnerstagshandel musste die Aktie neuerliche Kursrücksetzer verkraften. Dabei ist der TecDAX-Titel auch wieder unter die 13-Euro-Marke gefallen, die aus charttechnischer Sicht als wichtige Barriere gilt. Damit hat sich die Hoffnung, dass die Aktie aus dem langwierigen Seitwärtstrend nach oben ausbrechen könnte, fürs Erste in Luft aufgelöst. Der Abstand zum bisherigen 6-Monats-Hoch ... (Frank Holbaum)

