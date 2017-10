IRW-PRESS: Sharc International Systems Inc.: SHARC kündigt Lizenzvereinbarung mit der australischen Firma Environmental Technology Solutions Pty Ltd. an

VANCOUVER, Kanada -- Sharc International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FWB: IWIA) (OTCQB: INTWD) (SHARC oder das Unternehmen) freut sich, eine strategische Lizenzvereinbarung mit Environmental Technology Solutions Pty Ltd. (ETS) in Australien abzuschließen, welche die Vermarktung der Abwasserwärmerückgewinnungssysteme PIRANHA und SHARC in Australien und Neuseeland ermöglicht.

Gemäß dieser Vereinbarung hat SHARC dem Unternehmen ETS eine Exklusivlizenz für die Vermarktung der Systeme PIRANHA und SHARC in Australasien gewährt. Als Gegenleistung für die Einräumung dieser Rechte wird SHARC für die Herstellung der Systeme PIRANHA und SHARC eine Lizenzgebühr sowie einen Geldbetrag, der nicht bekannt gegeben wird, erhalten.

ETS geht davon aus, dass im aktuellen Wirtschaftsjahr rund 20 PIRANHA-Anlagen installiert werden. In den beiden Folgejahren sollen dann jeweils 27 und 36 Anlagen errichtet werden. Bei den SHARC -Anlagen sind im aktuellen Wirtschaftsjahr 4 Anlagen geplant, in den beiden Folgejahren jeweils 6 und 8 Anlagen.

ETS hat SHARC auch schon bei seinem Einstandsprojekt in Australasien vertreten: In Melbourne wurde bereits ein Abwasserwärmerückgewinnungssystem von SHARC bei der Australian Wool Testing Authority (AWTA) installiert. Die AWTA ist die größte Wollprüforganisation der Welt und benötigt für ihre Prüfverfahren enorme Mengen an Warmwasser. ETS hat SHARCs patentiertes Wärmerückgewinnungssystem bei der AWTA installiert, um die enormen Mengen an Abwärme, die normalerweise verloren gehen, zu nutzen und so den Gasverbrauch bei der AWTA um 42 % zu senken und die Anlagenamortisation auf unter drei Jahre zu reduzieren.

SHARC freut sich sehr über das Potenzial, das ETS in die direkten Umsätze einbringt. Die hohen Gaspreise und die in Australien rasch wachsende Branche für erneuerbare Energien schaffen ein günstiges Marktumfeld für die Technologie von SHARC. ETS ist ein erfolgreiches Leistungsunternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Versorgungseinrichtungen in ganz Australasien, über die sich ähnliche Allianzen ergeben könnten wie die derzeit zwischen SHARC und Scottish Water Horizons Ltd bestehende Partnerschaft. Scottish Water Horizons Ltd ist ein öffentlich-rechtlicher Wasserversorgungsbetrieb im Besitz der schottischen Regierung. Mit einer Reihe von Projekten in Aussicht freut sich SHARC auf die Zusammenarbeit mit ETS, um zu einer festen Größe in der rasch expandierenden Umweltwirtschaft Australasiens zu werden.

Der Abschluss der Geschäftsbeziehung mit SHARC, dank der ETS auch in Zukunft SHARCS revolutionäre Abwasserwärmerückgewinnungstechnologie auf den Märkten Australiens, Neuseelands und Südostasiens platzieren kann, ist ein großartiger Erfolg für uns als Unternehmen, erklärt Philip Mitchell, Director of Environmental Technology Solutions. Für ETS und für das Team von SHARC International Systems ist dies die Krönung von mehreren Jahren harter Arbeit. Wir sind stolz, am Wachstum und an der Vermarktung dieser revolutionären Technologie teilhaben zu können und freuen uns auf eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit als Teil des mit der Implementierung betrauten internationalen Teams.

Wir fühlen uns geehrt, mit einem so angesehenen Umwelttechnologieunternehmen wie ETS zusammenarbeiten zu dürfen, meint Lynn Mueller, Chairman und Chief Executive Officer von SHARC. Diese Lizenzvereinbarung öffnet ein neues Kapitel in SHARCS Strategie und bietet uns die Möglichkeit, uns in neuen Märkten zu positionieren und von der großen Vielfalt an Kunden und Regionen, die von ETS betreut werden, optimal zu profitieren. Mit dieser einzigartigen Lizenzpartnerschaft sprechen beide Unternehmen den wachsenden Bedarf an Umweltschutzmaßnahmen sowohl in der Region als auch auf internationaler Ebene an.

Über Environmental Technology Solutions

ETS ist ein Anbieter von Lösungen in den Bereichen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden durch echte Zusammenarbeit und den Einsatz von Spitzentechnologien zu einem positiven Ergebnis verhelfen zu können. Unser Ziel ist es, die Art, in der Menschen Energie produzieren und verbrauchen so zu verändern, dass wir einen Planeten als Vermächtnis zurücklassen, der die Menschheit auch in zukünftigen Generationen nachhaltig unterstützt. ETS hat sich der Lizenzierung, Planung, Herstellung und Vermarktung ganzheitlicher Systeme und einzigartiger Technologielösungen verschrieben: Kraft-Wärme-Kopplung, Abwärmerückgewinnung, thermische Abfallverwertung sowie Hybridsysteme und erneuerbare Technologien. ETS ist außerdem ein Allround-Spezialist auf dem Gebiet der Emissionsbehandlungsanlagen und -lösungen. Mit unserem Produkt bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während wir dieses Geschäft effizienter, nachhaltiger, umweltfreundlicher und gewinnorientierter gestalten. Wir von ETS sind in all unseren Unternehmungen dem Triple Bottom Line-Ansatz verpflichtet. Weitere Informationen zu ETS finden Sie auf der Firmenwebseite http://etsprojects.com.au

Über Sharc International Systems

Sharc International Systems ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Seine Systeme recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.sharcenergy.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

