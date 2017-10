Liebe Leser,

ADVA musste auch am Dienstag und am Mittwoch Verluste hinnehmen, am Donnerstag ging es unter dem Strich um etwas mehr als 1 % nach oben. Der TecDAX-Wert ist damit wieder deutlich unter die wichtige Untergrenze bei 6 Euro gerutscht, sodass kaum Aussichten auf eine kurzfristige Rückeroberung bestehen. Vielmehr geht es nach Ansicht charttechnischer Analysten nun in erster Linie darum, die Untergrenze bei 5 Euro zu verteidigen, die noch rund 7 % entfernt ist. Binnen Wochenfrist ... (Frank Holbaum)

