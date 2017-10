FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Minus hat sich die Aktie der Deutschen Börse am Donnerstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Die geringen Schwankungen an den Aktienmärkten hatten eine anhaltende Schwäche im Indexderivategeschäft zur Folge. Die Nettoerlöse im wichtigsten Geschäftsbereich Eurex gingen auf 221 Millionen Euro von 228 Millionen Euro im Vorjahr zurück. Eine gute Entwicklung in den anderen Bereichen reichte aber aus, diese Schwäche auszugleichen. Dennoch wird die Deutsche Börse die eigenen Ziele für das laufende Jahr wohl nicht mehr erreichen.

Überschattet wurden die Quartalszahlen vom Rücktritt von Börsenchef Carsten Kengeter am Nachmittag. Der von den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Insiderhandel schwer angeschlagene Kengeter zog die Reißleine und kündigte an, sein Amt zum Ende des Jahres aufzugeben. Die Aktie der Deutschen Börse wurde bei Lang & Schwarz 0,8 Prozent niedriger bei 90,40 Euro getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.153 13.133 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

