FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Henkel stärkt sein Hair-Professional-Geschäft mit einer Übernahme. Der DAX-Konzern übernimmt für 485 Millionen US-Dollar die Zotos International Inc, das nordamerikanische Friseurgeschäft der Shiseido Co Ltd. Dazu gehören Hair-Professional-Marken wie Joico und Zotos Professional.

Im Geschäftsjahr 2016 setzte Zotos mit rund 700 Mitarbeitern rund 230 Millionen Dollar um. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Darien, Connecticut, hat einen starken Fokus auf den US-Markt und betreibt dort einen Produktionsstandort sowie eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung.

"Diese Akquisition ist Teil unserer Strategie, die Position von Henkel in attraktiven Märkten und Kategorien auszubauen", sagte Hans Van Bylen, Vorstandsvorsitzender von Henkel. "Damit stärken wir unser Friseurgeschäft in den USA, dem weltweit größten Hair-Professional-Einzelmarkt. Die Marken passen mit ihrer starken Leistung und hohen Qualität hervorragend zu unserem Beauty-Care-Geschäft."

Diese Akquisition ist der dritte Zukauf von Henkel im US-Friseurgeschäft in den vergangenen Jahren. 2014 hatte Henkel die drei Unternehmen Sexy Hair, Alterna und Kenra erworben und im vergangenen Monat den Zukauf von Nattura Laboratorios mit der US-Friseurmarke Pravana abgeschlossen.

