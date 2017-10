The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.10.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A13SL83 INV.BK.S-H. IHS 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4B44 AAREAL BANK MTN S.261 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MF8 COBA 17/22 S.891 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EXK5 DEKA MTN SERIE 7563 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EXL3 DEKA IHS MTN S 7564 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5GW5 LB.HESS.-THR.IS.10B/2017 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5GY1 LB.HESS.THR.CARRARA10N/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5HX1 LB.HESS.THR.CARRARA10T/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US172967LS86 CITIGROUP INC 17/28 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US29881WAA09 ESM 17/22 MTN 144A BD01 BON USD N

CA XFRA US38148YAA64 GOLDMAN SACHS 17/38 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US38148YAB48 GOLDMAN SACHS 17/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US38148YAC21 GOLDMAN SACHS 2022 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1704649158 ESM 17/22 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1709538356 SWEDEN,KINGDOM 17/20 REGS BD01 BON USD N

CA 0ZA XFRA CA05354V1022 AVEDA TRANSP.+ EN.SVCS EQ00 EQU EUR N

CA 107 XFRA CA09064N1033 BIOASIS TECHNOLOGIES INC. EQ00 EQU EUR N

CA BQ51 XFRA CA0919012074 BITTERROOT RESOURCES EQ00 EQU EUR N

CA C5C XFRA CA14738X1078 CASCADERO COPPER CORP. EQ00 EQU EUR N

CA CLL1 XFRA CA1671012039 CHIBOUGAMAU INDEP. MNS EQ00 EQU EUR N

CA 2YC XFRA CA18452P1099 CLEAN COMMODITIES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 1PY XFRA CA21925M2085 CORNERSTONE METALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA G0A XFRA CA38871L1094 GRAPHITE ENER. CORP. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 7FM2 XFRA CA59511R1082 MICRON WASTE TECHS EQ00 EQU EUR N