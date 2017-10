FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.10.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.10.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.10.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.10.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.093 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EUR

IWT4 XFRA AT0000858147 ESPA STOCK VIENNA A 2.000 EUR

IWTF XFRA AT0000813001 ESPA STOCK VIENNA T 0.016 EUR

XFRA DE000HSH4GR5 HSH NORDBANK FRUEHLI13/19 0.000 %

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.028 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.066 EUR

TII XFRA US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 0.525 EUR

T6O XFRA US8754651060 TANGER FACT.OUTLET DL-,01 0.290 EUR

3SM XFRA US8318652091 SMITH -A.O.- CORP. DL 1 0.119 EUR

SL1 XFRA US8070661058 SCHOLASTIC CORP. DL-,01 0.127 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.051 EUR

PLM XFRA US7265031051 PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 0.254 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.046 EUR

WX4 XFRA US6819361006 OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 0.550 EUR

NOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.148 EUR

K3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I. 0.031 EUR

CZ2 XFRA US6374171063 NATIONAL RETAIL PPTYS 0.402 EUR

DWD XFRA US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.212 EUR

2KD XFRA US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.106 EUR

6HR XFRA US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI 0.006 EUR

GE3 XFRA US3719271047 GENESIS ENERGY L.P. 0.423 EUR

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.203 EUR

EPD XFRA US2937921078 ENTERPRISE PRODS PART. 0.358 EUR

EVCN XFRA US2782651036 EATON VANCE DL -,00390625 0.262 EUR

CAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.180 EUR

BN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.203 EUR

AY1 XFRA US0188021085 ALLIANT ENERGY DL-,01 0.267 EUR

FOMC XFRA MXP320321310 FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS 0.057 EUR

PW5 XFRA KYG720051047 POWERLONG RL EST.H.HD-,01 0.006 EUR

HHI XFRA KYG459951003 HOPEWELL HIGHWAY I.HD-,10 0.028 EUR

HP81 XFRA HK0000051067 HOPEWELL HLDGS NEW 0.130 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.015 EUR