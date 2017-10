GRENKE AG: GRENKE nach neun Monaten auf stetigem Erfolgskurs

DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung GRENKE AG: GRENKE nach neun Monaten auf stetigem Erfolgskurs 27.10.2017 / 07:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

GRENKE nach neun Monaten auf stetigem Erfolgskurs

- Dynamische Geschäftsentwicklung im dritten Quartal fortgesetzt - Gewinn steigt im Neunmonatszeitraum um 19,9 % - Solide Eigenkapitalbasis erneut gestärkt

Baden-Baden, den 27. Oktober 2017: Auch im dritten Quartal 2017 setzte der GRENKE Konzern seine dynamische Geschäftsentwicklung fort. In den ersten neun Monaten legte der Gewinn gegenüber Vorjahr um erfreuliche 19,9 % auf 91,0 Mio. EUR zu. Der vergleichbare Vorjahreswert betrug 75,9 Mio. EUR. Bei einem insgesamt hohen Ertragswachstum entwickelten sich die Aufwandspositionen des Konzerns deutlich unterproportional. Dies zeigt insbesondere die Cost-Income-Ratio, die sich gegenüber Vorjahr erneut verbesserte. Der Gewinn je Aktie (nach Aktiensplit 1:3) legte von 1,68 EUR im Vorjahr auf 2,01 EUR zu.

"Mit dem Geschäftsverlauf der ersten neun Monate sind wir sehr zufrieden. Wir befinden uns weiter auf dem Wachstumspfad und steuern mit einem Gewinnanstieg von knapp 20 % auf ein neues Rekordjahr zu. Deshalb sind wir sehr optimistisch, die gesteckten Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen.", kommentiert Wolfgang Grenke, Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG, die erfolgreiche Entwicklung des Konzerns.

Das Zinsergebnis verbesserte sich im Neunmonatszeitraum um 13,1 % von 161,1 Mio. EUR im Vorjahr auf 182,2 Mio. EUR. Bei im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge hat sich darüber hinaus auch die Schadenquote des Konzerns verbessert. Sie belief sich auf 1,0 % nach 1,2 % im Vorjahr. Das Zinsergebnis nach Schadensabwicklung und Risikovorsorge stieg somit von 119,9 Mio. EUR im Vorjahr auf 141,5 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um 18,1 %.

Positiv entwickelten sich auch die Ergebnisse aus dem Service- und dem Neugeschäft. Ausgehend vom hohen Neugeschäftswachstum (9M-2017: +22,3 %) legte ersteres um 18,1 % zu, letzteres um 12,7 %. Inklusive des Verwertungsminderergebnisses der ersten neun Monate konnten die operativen Erträge des Konzerns somit um 15,0 % gesteigert werden. Sie erreichten einen Wert von 235,3 Mio. EUR nach 204,7 Mio. EUR im Vorjahr.

Als größte Aufwandspositionen des Konzerns erhöhten sich die Personalaufwendungen um 20,8 %. Der Anstieg folgte der zum Stichtag erneut gestiegenen Beschäftigtenzahl von durchschnittlich 1.202 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (30.09.2016: 1.011). Der Vertriebs- und Verwaltungsaufwand insgesamt zeigte sich erneut rückläufig, obwohl die Kosten für Betrieb, Verwaltung und Vertrieb wachstumsbedingt anstiegen. Die Position reduzierte sich um 3,8 %.

Gewohnt solide präsentierte sich zum 30. September 2017 auch die Vermögenslage. Das Gesamtvermögen des Konzerns stieg auf 4,7 Mrd. EUR an, gegenüber dem 31. Dezember 2016 entspricht dies einer Steigerung um 18,2 Prozent. "Wir verfügten auch zum Ende des dritten Quartals über eine starke Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote stieg von 17,4 % zum Ende des vorangegangen Geschäftsjahres auf 17,6 % an und konnte durch die Emission einer weiteren Hybridanleihe im September zusätzlich gestärkt werden. Für unser künftiges Wachstum sind wir damit bestens aufgestellt.", so Sebastian Hirsch, Mitglied des Vorstands der GRENKE AG, zu den Bilanzrelationen des Konzerns.

Die Quartalsmitteilung über das 3. Quartal und die ersten neun Monate 2017 ist im Internet unter www.grenke.de/finanzberichte abrufbar.

Wesentliche Kennzahlen im Überblick (in Mio. EUR)

9M-2017 9M-2016 Veränd. in % Neugeschäft GRENKE Gruppe Leasing 1.401,9 1.142,5 22,7 Neugeschäft GRENKE Gruppe Factoring 309,3 254,6 21,5 Neugeschäft KMU-Kreditgeschäft (inkl. 20,0 18,0 10,9 Existenzgründungsfinanzierungen) DB2-Marge des Leasing-Neugeschäfts in % 18,0 18,1 -0,6 Gewinn GRENKE Konzern 91,0 75,9 19,9 Cost-Income-Ratio in % 49,8 50,6 -1,6 Eigenkapitalquote in % 17,6 17,4 1,1 Durchschnittliche Anzahl 1.202 1.011 18,9 Konzern-Mitarbeiter

Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in EUR erzielten Zahl ergeben.

Weitere Informationen erhalten Sie von: GRENKE AG

Corporate Communications / Investor Relations

Renate Hauss Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007-204 E-Mail: investor@grenke.de Internet: http://www.grenke.de

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.300 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: http://www.grenke.de

27.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GRENKE AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Telefon: +49 (0)7221 50 07-204 Fax: +49 (0)7221 50 07-4218 E-Mail: investor@grenke.de Internet: www.grenke.de ISIN: DE000A161N30 WKN: A161N3 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

623245 27.10.2017

ISIN DE000A161N30

AXC0038 2017-10-27/07:20