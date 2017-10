TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorzeichen dominieren am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Gute Vorgaben aus Europa, wo die Märkte von der Aussicht auf noch länger niedrige Zinsen profitierten, und überzeugende Quartalsausweise wichtiger US-Technologieunternehmen geben den Börsen der Region Auftrieb.

Eine Ausnahme bildet allerdings die australische Börse. Dort geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,4 Prozent nach unten, weil dem Land möglicherweise Neuwahlen bevorstehen. Der oberste Gerichtshof Australiens hat entschieden, dass mehrere Parlamentsabgeordnete ihr Mandat abgeben müssen, weil sie doppelte Staatsbürgerschaften besitzen und damit gegen ein Gesetz verstoßen, wonach Abgeordnete ausschließlich die australische Staatsbürgerschaft besitzen dürfen. Betroffen von der Entscheidung ist auch der stellvertretende Premierminister. Damit verliert die liberal-konservative Regierungskoalition die Mehrheit im Parlament.

Der australische Dollar gibt leicht nach. Er sinkt auf rund 0,7640 US-Dollar von Kursen um 0,7680 US-Dollar am Donnerstag. Allerdings war der Aussie Anfang der Woche schon kräftig unter Druck geraten, als Daten zu den australischen Verbraucherpreisen niedriger als erwartet ausfielen.

Die politische Krise in Australien erfasst auch Neuseeland, wo die Börse anfängliche Gewinne abgab und knapp 2 Punkte niedriger schloss. Die Aktie des Baukonzerns Fletcher Building verlor weitere 2,4 Prozent, nachdem sie in den vergangenen Tagen schon von einer neuerlichen Gewinnwarnung des Unternehmens belastet worden war.

Eitel Sonnenschein herrscht dagegen an der Tokioter Börse, wo der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent auf 21.973 Punkte zulegt. Rückenwind kommt vom schwächeren Yen, der positiv ist für exportorientierte Unternehmen. Für einen Dollar werden gut 114,10 Yen gezahlt, am Donnerstag um die gleiche Zeit waren es etwa 113,50 Yen. Der Dollar profitiert von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA, voraussichtlich im Dezember.

In Hongkong steigt der Hang-Seng-Index um 0,8 Prozent, allerdings war die dortige Börse in den vergangenen Tagen schlechter gelaufen als die anderen Märkte der Region. In Schanghai fällt das Plus mit 0,3 Prozent magerer aus. Die chinesischen Anleger seien zunehmend skeptisch, ob der Markt angesichts der hohen Bewertung vieler Blue Chips noch Potenzial nach oben habe, sagen Händler.

Quartalsausweise der US-Branchenriesen beflügeln Technologiewerte

Die am Vorabend nach US-Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen von Amazon, Intel, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet sind durchweg überraschend gut ausgefallen und geben den Aktien der asiatischen Branchenunternehmen Auftrieb. In Tokio gewinnen Sony 0,7 Prozent und Nintendo 1,3 Prozent. An der Börse in Seoul steigen die Aktien des Schwergewichts Samsung Electronics um 0,7 Prozent und verhelfen dem Leitindex Kospi zu einem Plus von 0,6 Prozent. In Taiwan verteuern sich Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 1,3 Prozent und Largan Precision um 0,6 Prozent.

Am Devisenmarkt verharrt der Euro auf dem niedrigen Niveau, das er am Donnerstag in Reaktion auf das Ergebnis der EZB-Sitzung erreicht hat. Die EZB kündigte zwar an, das Volumen ihrer monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren, signalisierte gleichzeitig aber, dass die Zinsen trotzdem noch lange niedrig bleiben dürften.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.890,80 -0,43% +3,36% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.972,85 +1,07% +14,95% 08:00 Kospi (Seoul) 2.496,61 +0,56% +23,20% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.417,12 +0,28% +10,10% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.438,43 +0,84% +28,56% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.373,37 +0,51% +17,10% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.747,27 +0,60% +6,43% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1635 -0,2% 1,1654 1,1819 +10,6% EUR/JPY 132,79 -0,1% 132,87 134,47 +8,0% EUR/GBP 0,8861 +0,0% 0,8860 0,8932 +4,0% GBP/USD 1,3131 -0,2% 1,3153 1,3232 +6,4% USD/JPY 114,13 +0,1% 114,01 113,79 -2,4% USD/KRW 1130,15 +0,1% 1128,88 1126,23 -6,4% USD/CNY 6,6498 +0,1% 6,6426 6,6324 -4,3% USD/CNH 6,6545 +0,0% 6,6540 6,6357 -4,6% USD/HKD 7,8041 +0,0% 7,8031 7,8018 +0,6% AUD/USD 0,7640 -0,3% 0,7660 0,7681 +5,9% NZD/USD 0,6842 +0,1% 0,6837 0,6873 -1,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,64 52,64 0% 0,00 -7,8% Brent/ICE 59,40 59,3 +0,2% 0,10 +1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,69 1.264,00 +0,3% +3,69 +10,1% Silber (Spot) 16,77 16,81 -0,2% -0,04 +5,3% Platin (Spot) 916,50 918,15 -0,2% -1,65 +1,4% Kupfer-Future 3,15 3,18 -0,9% -0,03 +24,7% ===

