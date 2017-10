Der angekündigte vorsichtige Ausstieg der EZB aus ihrer ultralockeren Geldpolitik hat Europas Börsen am Donnerstag beflügelt. Die Wertpapierkäufe werden fortgesetzt, das Volumen wird allerdings deutlich verringert. Zudem stützten überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen die Kurse. So gab es am gestrigen Tag einen deutlichen Zuwachs an den wichtigsten europäischen Börsen. Konsumgüterhersteller waren die Branche mit den meisten Gewinnen, der Sektor legte fast 2,3% zu. Führend war Beiersdorf , dank einer deutlich angehobenen Umsatzprognose gab es einen Kurssprung von rund 6,0%. Auch Versicherer waren stark mit fast 2,0% Zuwachs. Einziger Verlierer war der Technologiesektor, belastet durch den Kurssturz von Nokia . Die Finnen...

