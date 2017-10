Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens erhöhte in einer Studie vom Freitag ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019. Die spanische Großbank habe in ihren Kernmärkten ein überraschend starkes Gewinnwachstum an den Tag gelegt. Ihr unverändertes "Overweight"-Votum reflektiere unter anderem die gute Kostenkontrolle und die solide Kapitalbasis des Finanzinstituts./la/mis Datum der Analyse: 27.10.2017

