Johnson & Johnson (WKN:853260) verkündete vor Kurzem starke Zahlen für das dritte Quartal. Die Börse belohnt die Anleger jedoch auf Basis der Zukunftserwartungen und nicht aufgrund der Erfolge der Vergangenheit. Wenn J&J weiterhin beeindruckende Ergebnisse vorweisen kann, muss J&J mit seines am schnellsten wachsenden Medikamenten Kasse machen.

Der Schlüssel zum Wachstum

Johnson & Johnson vermarktet Spitzenmarken wie Band-Aid und ist ein großer Player in der Medizintechnik. Aber täusche dich nicht - der Erfolg oder Misserfolg dieses Unternehmens hängt stark von der Entwicklung seines Pharmageschäftes ab.



Das Segment Pharma hat rund 50 % Anteil am Umsatz des Unternehmens und trug im dritten Quartal ...

