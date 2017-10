Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Twitter Inc nach Zahlen von 20 auf 26 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Goldman-Sachs-Analyst Heath Terry senkte in einer Studie vom Freitag zwar seine Erwartungen für den Umsatz im laufenden und den kommenden beiden Jahren. Allerdings geht er auch von deutlich niedrigeren Verlusten je Aktie aus. Mit dem neuen Kursziel liegt er nun an der Spitze der von Bloomberg erfassten Experten. Bei Twitter scheiden sich die Geister. So reicht die Kursziel-Spanne von 13 (Morgan Stanley) bis 26 Dollar (Goldman Sachs). Anders als viele Techwerte wie zum Beispiel Alphabet, Amazon oder Facebook steht die Twitter-Aktie unter Druck, da es dem Unternehmen nicht gelingt, seine Bekanntheit in ein starkes Umsatzwachstum und Gewinne umzumünzen./zb/jha/ Datum der Analyse: 27.10.2017

