micData AG veröffentlicht uneingeschränkten testierten Jahresabschluss 2016 - Sachkapitalerhöhung im Volumen von EUR 1,835 Mio. beschlossen - Entschuldungsmaßnahme erfolgreich

DGAP-Ad-hoc: micData AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalerhöhung micData AG veröffentlicht uneingeschränkten testierten Jahresabschluss 2016 - Sachkapitalerhöhung im Volumen von EUR 1,835 Mio. beschlossen - Entschuldungsmaßnahme erfolgreich 27.10.2017 / 12:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 27.10.2017 - Die micData AG gibt am heutigen Tag die geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt. Das Periodenergebnis in Höhe von minus EUR 1,895 Mio. (Vorjahr: minus EUR 4,095 Mio.) ist im Wesentlichen durch einen Abschreibungsbedarf auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 1,847 Mio. (Vorjahr: EUR 3,720 Mio.) beeinflusst. Die vorgenommenen Abschreibungen sind nicht liquiditätswirksam.

Die micData AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 ein nahezu ausgeglichenes operatives Ergebnis. Der testierte Jahresabschluss 2016 steht ab sofort auf der Internetseite www.micdata.com im Bereich Investor Relations zum Download bereit.

Der Vorstand der micData AG hat am 27. Oktober 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von derzeit EUR 4.314.509,00 gegen Sacheinlage um EUR 1.835.491,00 durch Ausgabe von 1.835.491 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf EUR 6.150.000,00 zu erhöhen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Bezugsrecht der Aktionäre. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je Aktie.

Als Einlage bringen diverse Investoren ihre gegenüber der micData AG bestehenden Darlehensforderungen ein und wandeln sie in Aktien der micData AG. Durch die Umsetzung dieser Kapitalmaßnahme wird die Eigenkapitalquote der micData AG nachhaltig gestärkt. Dies ist Voraussetzung, um zukünftige Finanzierungen von geplanten weiteren Akquisitionen durchführen zu können.

Kontakt micData AG: Erhard Raible Vorstand Denisstr. 1b D-80335 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 info@micdata.com www.micdata.com ISIN: DE000A1TNNC8 | WKN: A1TNNC | Symbol: M14

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der micData AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die micData AG betreffen, oder durch andere Faktoren. Die micData AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

27.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: micData AG Denisstr. 1b 80335 München Deutschland Telefon: 089 244 192-330 Fax: 089 244 192-230 E-Mail: info@micdata.com Internet: www.micdata.com ISIN: DE000A1TNNC8 WKN: A1TNNC Börsen: Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

623333 27.10.2017 CET/CEST

ISIN DE000A1TNNC8

AXC0173 2017-10-27/12:58