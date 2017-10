Alexanderwerk AG: Umsatz- und Ergebnisprognose

Alexanderwerk AG: Umsatz- und Ergebnisprognose 27.10.2017 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Insiderinformation gem. Art. 17 MAR

Alexanderwerk AG, Remscheid ISIN DE0005032007

Umsatz- und Ergebnisprognose im Konzern

Der Vorstand der Alexanderwerk AG hat im Rahmen der laufenden Überprüfung und Fortschreibung der Konzernplanung soeben eine Prognose betreffend der nachfolgenden Konzernfinanzkennzahlen aufgestellt.

Aktuell erwartet und prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 folgende Konzernfinanzkennzahlen nach IFRS:

Der Konzernumsatz beträgt voraussichtlich EUR 27,50 Mio. bis EUR 28,50 Mio. (2016: EUR 24,60 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) im Konzern beträgt voraussichtlich ca. EUR 4,50 Mio. bis EUR 5,00 Mio. (2016: EUR 4,16 Mio.).

Durch die positive Geschäftsentwicklung würde sich das Eigenkapital der Alexanderwerk AG (Einzelabschluss nach HGB) verbessern und die bilanzielle Überschuldung der Alexanderwerk AG reduzieren oder gar beseitigen.

Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass die Realisierung der vorgenannten Prognosewerte von diversen Einflüssen, u.a. auch von den Terminen für die Auslieferung von Maschinen im 4. Quartal 2017, abhängt und daher naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet ist.

Remscheid, den 27.10.2017

Alexanderwerk AG Der Vorstand

Kontakt: Dr. Alexander Schmidt, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid, Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com

Alexanderwerk AG Kippdorfstraße 6 - 24 42857 Remscheid Deutschland ISIN: DE0005032007

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

ISIN DE0005032007

